Bon plan : 3 forfaits mobiles à 100 Go (et plus) à partir de 10 € chez B&You, RED et NRJ Mobile !

Cette semaine, retrouvez exceptionnellement 3 forfaits mobiles à 100 Go de données mobiles (ou plus) à partir de 10 € seulement. Une offre à ne pas rater !

RED by SFR a relancé pour 72 heures seulement, sa promotion spéciale avec un forfait mobile contenant 100 Go de data et proposé à seulement 12 € par mois sans engagement et sans prix qui double au bout d'un an.

Pour rappel, ce forfait inclut

Appels et SMS / MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 8 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

Bouygues a réagi dès le lendemain en répliquant lui aussi par un forfait 100 Go de data à 11,99 € par mois sans engagement et sans hausse de prix ! L’offre expirera le jeudi 4 juin à 6h.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, mais aussi l'Europe et les DOM

depuis la France métropolitaine, mais aussi l'Europe et les DOM Une enveloppe data 100 Go utilisables en France, dont 10 Go en Europe et dans les DOM

utilisables en France, dont en Europe et dans les DOM Le service de musique Spotify premium qui est offert pendant 3 mois

pendant 3 mois la carte SIM à 10 € lors de la commande.

NRJ Mobile lance également une promotion spéciale avec un forfait mobile contenant 200 Go de data et proposé à seulement 9.99 € par mois pendant 6 mois sans engagement, puis passera à 24,99 € par mois.

Une très bonne surprise pour ceux qui aiment profiter de ce type d’affaires en changeant de forfait de manière continue. NRJ mobile propose donc une excellente affaire pour les gros consommateurs de data.

Pour rappel, ce forfait inclut :

Appels et SMS / MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 5 Go de data utilisables dans l'Union européenne et dans les DOM





