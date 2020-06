Forfaits mobiles : profitez de 3 forfaits avec 100 Go de data à partir de 15,99 € par mois !

Le bon plan du jour concerne 3 opérateurs mobiles qui proposent un forfait à 100 Go de données mobiles à partir de 10 € seulement par mois. Certaines promotions se terminent très rapidement alors n'hésitez plus !

Commençons Red by SFR qui propose son forfait mobile 100 Go de data à 16 € par mois au lieu de 20 € sans variation de prix au bout d'un an et sans engagement. L'offre se termine aujourd'hui.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, dans l'UE et dans les DOM

en France métropolitaine, dans l'UE et dans les DOM 100 Go de data disponible depuis la France métropolitaine

de data disponible depuis la France métropolitaine 10 Go de data utilisables depuis l'UE et les DOM, et pour 5 € de plus, vous pourrez passer à 15 Go de data utilisables aussi en Suisse, Andorre, USA et Canada

de data utilisables depuis l'UE et les DOM, et pour 5 € de plus, vous pourrez passer à 15 Go de data utilisables aussi en Suisse, Andorre, USA et Canada L'option SFR Cloud 100 Go offerte

L'activation de la carte Sim à 10 € lors de la commande





Passons à Bouygues Telecom qui propose, via sa marque B&You, un forfait mobile proposant 100 Go de data à 15,99 € par mois, sans engagement et sans variation du prix après 1 an. Cette offre est disponible jusqu'au 23 juin 2020.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM.

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM. 100 Go de data utilisables en France métropolitaine dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM

de data utilisables en France métropolitaine dont utilisables en Europe et dans les DOM Spotify Premium offert pendant 3 mois

pendant 3 mois La carte sim à 10 € lors de la commande



Enfin, vous pourrez retrouver chez NRJ Mobile un forfait 100 Go de data pour 19,99 € par mois, sans engagement et sans prix qui bouge au bout d'un an.

Ce forfait inclut :

Appels, SMSM/MMS illimités en France métropolitaine, dans l'Union européenne et dans les DOM.

en France métropolitaine, dans l'Union européenne et dans les DOM. 100 Go de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 10 Go de data utilisables depuis l'Union européenne et les DOM

de data utilisables depuis l'Union européenne et les DOM La carte sim à 10 € lors de la commande





