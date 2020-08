Trois forfaits mobiles avec 100 Go de data à partir de 10 € par mois !

En vacances nous utilisons plus fortement notre smartphone ce qui entraîne de facto une consommation plus importante en données mobiles. C'est donc le bon moment pour s'attarder sur ces trois forfaits mobiles proposant pas moins de 100 Go de data à partir de seulement.. 10 € par mois !

En ce dimanche d'été, et sous une chaleur épuisante, profitons-en pour vous présenter pas moins de 3 forfaits mobiles proposant 100 Go de données mobiles à partir de seulement 10 € par mois.

Commençons tout d'abord cette sélection par NRJ Mobile qui propose une promotion spéciale avec un forfait mobile contenant 100 Go de data affiché à seulement 9,99 € par mois pendant 12 mois sans engagement, puis qui passera ensuite à 19,99 € par mois. Cette offre est valable jusqu'au 17 août 2020.

Pour rappel, ce forfait inclut :

Appels et SMS / MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 10 Go de data utilisables dans l'Union européenne et dans les DOM

Poursuivons par le forfait 100 Go de data à 15,99 € par mois de Bouygues Télécom avec sa série B&You pour un tarif qui ne bougera pas même après un an, le tout sans engagement. L'offre est disponible jusqu'au 18 août 2020.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine, dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

de données mobiles utilisables en France métropolitaine, dont utilisables en Europe et dans les DOM. Spotify offert pendant 3 mois

pendant 3 mois La carte SIM à 10 € lors de la commande

Vous pourrez également retrouver chez B&You deux autres forfaits mobiles sans engagement. Le premier forfait est un forfait mobile 200 Mo d'appels, SMS/MMS illimités de data pour 4,99 € par mois, et le second un forfait 80 Go de données mobiles pour 13,99 € par mois avec appels, dont 10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM, SMS/MMS illimité, et Spotify offert pendant 3 mois.



Terminons enfin par le forfait mobile 100 Go de Red by SFR qui est affiché à 16 € par mois sans prix qui change au bout d'un an. L'offre est disponible jusqu'au 10 août 2020.

Ce forfait inclut :

Appels,SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

depuis la France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 10 Go de données mobiles utilisables en Europe et dans les DOM

de données mobiles utilisables en Europe et dans les DOM Possibilité d'augmenter les données mobiles à l'international à 15 Go pour 5 € par mois

La carte SIM à 10 € lors de la commande





A noter aussi un second forfait mobile RED avec le forfait mobile 80 Go à 14 € par mois.

Pour rappel, n'hésitez pas à consulter également le forfait Free Mobile 70 Go de data à 12,99 € par mois pendant 12 mois ou bien les forfaits mobiles Sosh (Orange) 60 Go à 13,99 € et 80 Go à 15,99 € par mois sans engagement et sans augmentation de prix.