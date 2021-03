Deux forfaits mobiles 200 Go de data à 15 € seulement chez Red by SFR et B&You !!

Le bon plan mobile du jour concerne Red by SFR qui propose en ce moment un forfait mobile de 200 Go à 15 € seulement par mois, sans variation de prix au bout d'un an et surtout sans engagement. Cette promotion est valable jusqu'au 17 mars 2021.

Ce forfait mobile propose :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 200 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine 15 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

de data utilisables en Europe et dans les DOM La carte SIM à 10 € lors de la commande



Vous trouverez également le forfait mobile de B&You qui est un forfait de 200 Go de données mobiles à 14,99 € par mois. Il s'agit d'un forfait dont le prix n'évoluera pas au bout d'un an et qui est sans engagement. Vous pourrez profiter de ce tarif réduit jusqu'au 17 mars 2021.

Ce forfait comprend :

Appels et SMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 200 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine 15 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

de data utilisables en Europe et dans les DOM La carte SIM à 10 € lors de la commande

Comme vous pouvez le constater, ces forfaits sont très similaires. Le choix se fera donc sur le meilleur réseau proche de votre domicile.

Enfin, n'oubliez pas de consulter les derniers forfaits mobiles chez la concurrence avec Sosh et ses trois forfaits mobiles de 60 Go à 100 Go de 13,99 € à 15,99 €, mais aussi Free qui propose un forfait Série Free 80 Go à 10,99 € seulement pendant un an !