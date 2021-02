Découvrez 5 forfaits mobiles en promotion à 5 € par mois ou moins !

Commençons cette sélection avec un forfait mobile 30 Go à 2,99 € par mois pendant 6 mois, puis à 12,99 € par mois chez Cdiscount mobile. Ce forfait est sans engagement et la promotion est valable jusqu'au 16 février 2021.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 30 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine 10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

de data utilisables en Europe et dans les DOM La carte SIM à 10 € lors de la commande





L'opérateur NRJ mobile vous propose son forfait mobile 50 Go de data à 3,99 € par mois pendant 6 mois, puis à 15,99 € par mois. Le forfait est sans engagement. Cette offre est disponible jusqu'au 16 février 2021.

Dans ce forfait, vous aurez accès :

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, l'UE et les DOM

en France métropolitaine, l'UE et les DOM 50 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine Dont 5 Go de data utilisables en UE et dans les DOM

de data utilisables en UE et dans les DOM La carte SIM à 10 € lors de la commande

Découvrez également Red by SFR et son forfait mobile 5 Go pour 5 € par mois sans variation de prix au bout d'un an et sans engagement. Cette offre est disponible jusqu'au 15 février 2021.

Dans ce forfait, vous trouverez :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en UE et dans les DOM

en France métropolitaine, en UE et dans les DOM 5 Go de data utilisables en France métropolitaine, dont 6 Go en Union européenne et dans les DOM (oui, 6 Go ^^)

de data utilisables en France métropolitaine, dont 6 Go en Union européenne et dans les DOM (oui, 6 Go ^^) La carte SIM à 10 € lors de la commande

Enfin Bouygues Telecom propose en ce moment, via sa marque B&You, un forfait mobile 5 Go de data à 4,99 € par mois avec un prix qui n'évoluera pas au bout d'un an et il s'agit d'un forfait sans engagement. Cette promotion est valable jusqu'au 17 février 2021.

Ce forfait comprend :

Appels et SMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 5Go de data utilisables en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

de data utilisables en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM La carte SIM à 10 € lors de la commande



Terminons avec Prixtel et son forfait ajustable à partir de 4,99 € par mois, qui s'adapte à votre consommation. Le prix de ce forfait est de 4,99 € par mois la première année, puis passera à 9,99 € par mois, tout en continuant à s'adapter à votre consommation. Cette offre est valable jusqu'au 16 février.

Vous pourrez profiter dans ce premier palier :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'UE et les DOM

depuis la France métropolitaine, l'UE et les DOM 3 Go de data utilisables en France métropolitaine pour le premier palier

de data utilisables en France métropolitaine pour le premier palier 10 Go de data utilisables en France, en UE et dans les DOM

de data utilisables en France, en UE et dans les DOM Un réseau 4G SFR ou Orange selon votre secteur

ou selon votre secteur La carte SIM à 10 € lors de la commande





Le forfait Prixtel est un forfait ajustable, vous aurez donc plusieurs paliers. Le premier donc à 4,99 € par mois et qui va jusqu'à 3 Go de data, mais vous aurez également accès à 5 Go de data pour 7,99 € par mois et à 10 Go pour 9,99 € par mois la première année.



Et du côté de la concurrence n'oubliez pas de consulter le forfait Free Mobile 70 Go de data à 10,99 € par mois pendant 12 mois, 3 forfaits mobiles chez Sosh avec respectivement 40 Go, 80 Go et 100 Go à 12,99 €, 15,99 € et 16,99 €, ou encore les 4 forfaits mobiles de RED 5 Go, 60 Go et 100 Go et 130 Go (5G) à respectivement 5 €, 13 €, 15 € et 25 € par mois et les 4 forfaits Bouygue Télécom B&You 5 Go, 60 Go, 100 Go et 130 Go (5G) à 4,99 €, 12,99 €, 14,99 € et 24,99 € !