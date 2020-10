La bataille des forfaits mobiles 80 Go à partir de 3,99 € ! (Red by SFR, Sosh, B&You, Free, Cdiscount)

Commençons avec Red by SFR qui propose un forfait mobile 80 Go pour 14 € par mois sans variation de prix dans le temps et sans engagement ! Cette promotion est valable jusqu'au 12 octobre 2020.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, dans l'Union européenne et dans les DOM

en France métropolitaine, dans l'Union européenne et dans les DOM 80 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine Possibilité de passer à 100 Go pour 2 € de plus par mois

pour 2 € de plus par mois 10 Go de data utilisables depuis l'Union européenne et les DOM

de data utilisables depuis l'Union européenne et les DOM Possibilité de passer à 15 Go de data utilisables à l'international (UE/DOM, Suisse, Andorre, USA, Canada) pour 5 € de plus par mois

de data utilisables à l'international (UE/DOM, Suisse, Andorre, USA, Canada) pour 5 € de plus par mois La carte SIM à 10 € lors de la commande





Ensuite Sosh propose une nouvelle série limitée avec un forfait mobile 80 Go à 14,99 € par mois même après un an et sans engagement. Cette offre est disponible jusqu'au 26 octobre 2020 à 9h.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine et l'Europe

depuis la France métropolitaine et l'Europe 80 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 10 G o de données mobiles utilisables depuis l'Europe.

o de données mobiles utilisables depuis l'Europe. La carte sim à 10 € lors de la commande.





Sosh utilise sans restriction le meilleur réseau mobile de France à savoir celui d'Orange, un gage de qualité.





Poursuivons avec Bouygues Telecom, qui propose via sa marque B&You un forfait mobile 80 Go à 13,99 € par mois, sans variation de prix au bout d'un an et sans engagement. Cette promotion est valable jusqu'au 11 octobre 2020.

Ce forfait comprend :

Appels et SMS en illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine 80 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont utilisables en Europe et dans les DOM Spotify Premium offert pendant 3 mois

pendant 3 mois La carte SIM à 10 € lors de la commande





De son côté Free propose un forfait mobile 80 Go pour 13,99 € par mois pendant 1 an. À l'issue de cette période ce dernier basculera alors automatiquement vers le forfait Free Mobile à 19,99 € par mois proposant 100 Go de data (ou à 15,99 € et la data 4G illimitée pour les abonnés Freebox). Il s'agit d'un forfait sans engagement, valable jusqu'au 14 octobre 2020.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte).

en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte). 80 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 10 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)





Enfin Cdiscount mobile propose un forfait mobile avec 80 Go de data pour 3,99 € par mois seulement, pendant 6 mois puis passera à 16,99 € par mois. Cette offre est valable jusqu'au 12 octobre 2020.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi en Union européenne et dans les DOM.

en France métropolitaine, mais aussi en Union européenne et dans les DOM. 80 Go de données mobiles 4G utilisables en France métropolitaine

de données mobiles 4G utilisables en France métropolitaine 8 Go de données mobiles 4G utilisables dans l'UE et dans les DOM

de données mobiles 4G utilisables dans l'UE et dans les DOM La carte SIM à 10 € lors de la commande





Pour rappel, n'oubliez pas de consulter notre dernier bon plan concernant les différentes offres fibres chez Red by SFR, Sosh, Bouygues Telecom et Free !