Forfaits mobiles : un forfait mobile 80 Go à 13,99 € par mois chez B&You, mais pas que

Le bon plan du jour concerne l'opérateur mobile Bouygues Telecom qui propose de nouveaux forfaits sans engagement via sa marque B&You. Toutes les promotions sont disponibles jusqu'au 20 septembre 2020.

Commençons avec le premier forfait mobile qui est un forfait 100 Mo pour 4,99 € par mois, sans variation de prix au bout d'un an. Dans ce forfait vous profiterez des Appels et SMS illimités en France métropolitaine, mais aussi en Europe et dans les DOM. Les MMS sont illimités en France métropolitaine. Vous aurez accès à une enveloppe internet de 100 Mo utilisables en France, en Europe et dans les DOM.

Le second forfait est un forfait mobile 80 Go de data à 13,99 € par mois, toujours sans prix qui bouge dans le temps. Vous profiterez des Appels et des SMS en illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM. Les MMS ne sont illimités qu'en France métropolitaine. Le forfait comprend 80 Go de data utilisables en France métropolitaine dont 15 Go qui sont utilisables en Europe et dans les DOM. Cet abonnement vous propose Spotify Premium offert pendant 3 mois.

Enfin, B&You propose un forfait 100 Go de data à 15,99 € par mois sans variation de prix au fil du temps avec Appels et SMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM. Les MMS ne sont toujours disponibles en illimités qu'en France. Vous pourrez profiter de 100 Go de données mobiles en France métropolitaine dont 15 Go en Europe et dans les DOM. Ce forfait vous propose également Spotify Premium offert pendant 3 mois.

En ce moment, la concurrence propose un forfait Free Mobile 70 Go de data à 12,99 € par mois pendant 12 mois, des forfaits mobiles 80 Go et 100 Go à 14 € et 16 € chez RED by SFR ou bien encore deux forfaits mobiles 60 Go et 100 Go à 13,99 et 16,99 € par mois chez Sosh !