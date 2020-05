Forfaits mobiles B&You en promotion mais aussi de nombreux smartphones : iPhone SE 449€,...

Le bon plan du jour concerne l'opérateur Bouygues Telecom qui propose avec sa marque B&You un forfait 60 Go de data à 11,99 € par mois sans variation de prix au bout d'un an. L'offre est disponible jusqu'au 12 mai 2020.

Ce forfait sans engagement inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM

depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM 60 Go de données mobiles utilisables en France, dont 8 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

de données mobiles utilisables en France, utilisables en Europe et dans les DOM. Spotify Premium offert pendant 3 mois.

La carte Sim à 10 € lors de la commande





B&You propose également deux autres forfaits plus complets disponibles sur le site.

Pour 2 € de plus, vous pourrez profiter d'un forfait mobile 80 Go de data à 13,99 € par mois. Ce forfait reste sans variation de prix et est sans engagement. Vous aurez accès à 80 Go de data en France métropolitaine dont 10 Go en Europe et dans les DOM, vous bénéficierez également des Appels, SMS/MMS illimités dans les mêmes destinations et de Spotify Premium offert les 3 premiers mois. Cette offre est valable jusqu'au 26 mai 2020.

Enfin, le dernier forfait, toujours valable jusqu'au 26 mai et est un forfait mobile proposant 100 Go de data à 15,99 € par mois, sans engagement et sans variation du prix après 1 an. Vous aurez 100 Go de données mobiles dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM en plus des appels, SMS/MMS illimités dans ces mêmes destinations et de Spotify Premium offert pendant 3 mois.

Mais B&You propose depuis peu un petit forfait de 100 Mo pour 4,99 € par mois avec Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM.



Bouygues Telecom a récemment lancé plusieurs réductions sur de nombreux smartphones :



Pour rappel, n'hésitez pas à consulter notre dernier bon plan concernant Cdiscount Mobile qui propose 60 Go de data à seulement 8,99 € !