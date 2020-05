Forfaits mobiles : 3 offres avec 100 Go de data à partir de 10 € par mois !

Cdiscount mobile, Red by SFR et Bouygues Telecom via sa marque B&You nous propose aujourd'hui le bon plan du jour mobile avec leurs forfaits 100 Go de data à partir de 10 € par mois ! Attention, certaines offres se terminent aujourd'hui dont la meilleure qui provient de Cdiscount mobile !

Donc commençons avec Cdiscount mobile et son forfait 100 Go de données mobiles pour seulement 9,99 € par mois pendant 12 mois puis passera à 20 € par mois. Aujourd'hui, le 11 mai 2020, c'est le dernier jour pour profiter de cette promotion.

Il s'agit d'un forfait sans engagement, une fois la promotion terminée vous pourrez donc changer de forfait quand vous le souhaiterez.

Avec ce forfait, vous pourrez profiter de :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Union européenne

en France métropolitaine et depuis l’Union européenne 100 Go de data 4G en France métropolitaine (débit ajusté au-delà) et 5 Go de data en 4G en Europe et dans les DOM (facturé au-delà)

de data 4G en France métropolitaine (débit ajusté au-delà) et de data en 4G en Europe et dans les DOM (facturé au-delà) L’activation de la carte sim à 10 € lors de la commande

Pour rappel, Cdiscount Mobile est un service de l’opérateur NRJ Mobile et utilise les réseaux mobiles de Bouygues Telecom, Orange et SFR en fonction de votre zone géographique.



Ensuite, vous pourrez retrouver avec B&You, un forfait mobile proposant 100 Go de data à 15,99 € par mois, sans engagement et sans variation du prix après 1 an. Cette offre est disponible jusqu'au 26 mai 2020.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM.

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM. 100 Go de data utilisables en France métropolitaine dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM

Go de data utilisables en France métropolitaine dont utilisables en Europe et dans les DOM Spotify Premium offert pendant 3 mois

pendant 3 mois La carte sim à 10 € lors de la commande



Enfin, la filiale de SFR, Red by SFR, propose son forfait mobile 100 Go de data à 16 € par mois au lieu de 20 € sans variation de prix au bout d'un an et sans engagement. Cette promotion se termine le 11 mai, c'est donc le dernier jour pour en profiter.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, dans l'UE et dans les DOM

en France métropolitaine, dans l'UE et dans les DOM 100 Go de data disponible depuis la France métropolitaine

de data disponible depuis la France métropolitaine 10 Go de data utilisables depuis l'UE et les DOM, et pour 5 € de plus, vous pourrez passer à 15 Go de data utilisables aussi en Suisse, Andorre, USA et Canada

de data utilisables depuis l'UE et les DOM, et pour 5 € de plus, vous pourrez passer à 15 Go de data utilisables aussi en Suisse, Andorre, USA et Canada SFR Cloud 100 Go offerts

L'activation de la carte Sim à 10 € lors de la commande



