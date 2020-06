Les forfaits mobiles en promotion chez Red, Sosh, B&You, Free, Cdiscount...

Commençons avec l'opérateur Bouygues Telecom qui, via sa marque B&You, propose 4 forfaits mobiles.

Pour rappel, l'ensemble des forfaits B&You sont sans engagement, vous pourrez donc changer de forfait dès que vous le souhaiterez, et sans augmentation de prix même après un an.

Le premier forfait est un forfait avec 100 Mo de données mobiles pour 4,99 € par mois sans variation de prix, sans engagement et avec appels, SMS / MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM. Les données mobiles sont également utilisables dans ces destinations. La promotion est disponible jusqu'au 30 juin 2020.

Ensuite, vous pourrez profiter d'un forfait 60 Go de data à 11,99 € par mois, sans variation de prix et sans engagement, avec appels, SMS / MMS illimités en France métropolitaine, Europe et les DOM. Une enveloppe internet de 60 Go utilisable en France, dont 8 Go utilisable en Europe et dans les DOM. Avec ce forfait, vous bénéficiez également de Spotify Premium offert pendant 3 mois. L'offre est disponible jusqu'au 16 juin 2020.

Pour 13,99 €, B&you propose un forfait mobile 80 Go de data. Ce forfait reste sans variation de prix et est sans engagement. Vous aurez accès à 80 Go de data en France métropolitaine dont 10 Go en Europe et dans les DOM, vous bénéficierez également des appels, SMS / MMS illimités dans les mêmes destinations et de Spotify Premium offert les 3 premiers mois. Cette offre est valable jusqu'au 30 juin 2020.

Enfin, le dernier forfait est un forfait mobile proposant 100 Go de data à 15,99 € par mois, sans engagement et sans variation du prix après 1 an. Vous aurez 100 Go de données mobiles dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM en plus des appels, SMS / MMS illimités dans ces mêmes destinations et de Spotify Premium offert pendant 3 mois. L'offre est disponible jusqu'au 16 juin 2020.



Poursuivons avec Cdiscount Mobile qui propose cette semaine deux nouveaux forfaits mobiles, de quoi mieux s'opposer à la concurrence en ciblant deux budgets différents.

Le premier est un forfait, sans engagement proposant 100 Go de données mobiles pour 9,99 € par mois seulement, puis à 20 € après 1 an. Cette promotion est disponible jusqu'au 16 juin 2020 inclus !

Vous pourrez profiter de :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Union européenne

en France métropolitaine et depuis l’Union européenne 100 Go de data 4G en France métropolitaine (débit ajusté au-delà)

de data 4G en France métropolitaine (débit ajusté au-delà) 5 Go de data en 4G en Europe et dans les DOM (facturé au-delà)

de data en 4G en Europe et dans les DOM (facturé au-delà) L’activation de la carte sim à 10 € lors de la commande





Le second forfait propose pour sa part 60 Go de données mobiles au prix de 4,99 € par mois, le prix passant ensuite au bout de 6 mois à 14,99 €.

Ces deux forfaits mobiles sont sans engagement et pour rappel Cdiscount Mobile est un service de l’opérateur NRJ Mobile et utilisent les réseaux mobiles de Bouygues Telecom, Orange et SFR en fonction de votre zone géographique.



Passons ensuite à Sosh (Orange) qui propose pour sa part deux forfaits mobiles 80 et 100 Go en série limitée.

Vous avez en effet jusqu'au 15 juillet 9h pour profiter du forfait mobile Sosh, filiale d'Orange proposant 80 Go de data proposé à seulement 14,99 € par mois sans engagement. Le tarif de ce forfait n'évoluera pas même après un an, un bon point, d'autant qu'il est de plus sans engagement.

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM.

depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM. 80 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 10 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.

de données mobiles utilisables depuis l'Europe. La carte sim à 10 € lors de la commande.



Le second forfait est similaire (sans engagement, sans hausse de prix après un an...), mais propose 100 Go de data à 16,99 € par mois, avec 15 Go en roaming et valable jusqu'au 22 juin à 9h.



Ensuite, nous pouvons retrouver Red by SFR qui propose son forfait mobile 60 Go data pour 12 € par mois, sans variation de prix au bout d'un an et sans engagement. Cette promotion est valable jusqu'au 15 juin 2020.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 60 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine 8 Go de données mobiles utilisables depuis l'UE et les DOM

de données mobiles utilisables depuis l'UE et les DOM La possibilité de passer à 100 Go de data en France pour 4 € supplémentaire par mois

de data en France pour 4 € supplémentaire par mois La possibilité de passer à 15 Go de data utilisables à l'international pour 5 € de plus par mois

de data utilisables à l'international pour 5 € de plus par mois La carte SIM à 10 € lors de la commande



Enfin, terminons avec Free qui propose son forfait Série Free avec 60 Go de data pour 10,99 € par mois pendant 12 mois puis, passé ce délai, vous basculerez automatiquement vers le forfait Free proposé à 19,99 € par mois, mais proposant 100 Go de data. Le forfait étant sans engament, vous pouvez tout à fait résilier pour ne bénéficier que de l'offre à 10,99 €. Les abonnés Freebox profiteront du forfait mobile de base 100 Go à 15,99 € avec un volume data 4G illimité. Cette offre est valable jusqu'au 16 juin 2020.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte).

en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte). 60 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 8 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)

Il est à noter que cette offre est réservée aux nouveaux abonnés Free uniquement.



Pour rappel, n'hésitez pas à consulter notre dernier bon plan concernant la fibre pour 14,99 € par mois pendant un an avec la Boite Sosh !