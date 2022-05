Des formations pour aider les recruteurs IT

La croissance de l’offre sur le marché de l’emploi numérique complique les tâches des recruteurs IT. Depuis quelque temps, les profils qualifiés sont difficiles à trouver et les recruteurs peinent à attirer les talents.

Article partenaire avec ITG

Afin de contribuer à la résolution de cette problématique, la plateforme spécialisée dans le recrutement IT, Bluecoders, a décidé de proposer une formation pour les recruteurs. Prenant la forme d’un bootcamp, cette formation d’une durée de 6 jours est destinée tout particulièrement aux responsables de l’acquisition des talents IT et aux recruteurs freelance RPO.

Une formation certifiante qui vise plusieurs objectifs

La formation proposée par Bluecoders Academy permet aux recruteurs IT d’obtenir une certification moyennant des frais de 3 600 euros.

Pour y accéder, il suffit de justifier d’au moins une année d’expérience dans le recrutement.

Ce bootcamp vise plusieurs objectifs :

la traduction d’une problématique technique ciblée en métier et en niveau de compétences requis ;

l’analyse des enjeux et des coûts d’un besoin en recrutement pour qualifier un emploi IT ;

la mise en place d’un processus de recrutement et la valorisation de la marque employeur pour attirer des profils talentueux ;

l’apprentissage des techniques de constitution d’un portefeuille de candidats potentiels qualifiés ;

l’évaluation et la qualification d’un talent via la réalisation d’un bilan de compétences et la validation des compétences ;

l’analyse des motivations et stratégies de carrière des talents en vue de pouvoir leur offrir un coaching personnalisé durant le processus de recrutement ;

la gestion de la négociation des salaires et d’une contre-offre pour un emploi dans le digital.



Miser sur l’expérience immersive

Le programme de formation mise sur l’expérience immersive.

Les formateurs techniques de Bluecoders animent le bootcamp avec des jeux de rôles, des masterclass et des études de cas. Ils proposent également du coaching pour les apprenants.

La formation peut se faire en inter-entreprise ou en intra-entreprise.





Les entreprises éprouvent des difficultés à recruter des développeurs full-stack et back end

Une étude menée par CodinGame, la plateforme française d’apprentissage en ligne de programmation informatique et CoderPad, la plateforme américaine d’entretiens techniques, a révélé une hausse du recrutement des développeurs en 2022.

Toutefois, les recruteurs font face à des difficultés d’embauche, notamment pour les profils de développeurs full-stack et back-end.

Afin de pouvoir rattraper les retards provoqués par les gels d’embauche durant la crise sanitaire, les entreprises comptent augmenter le nombre de recrutements cette année en faisant appel par exemple à des sociétés de portage comme itg.fr. Toutefois, les recruteurs font face à une pénurie de profils qualifiés.

Outre cela, ils ont des difficultés à identifier les potentiels des candidats, dont le profil ne correspond pas réellement aux critères recherchés.

Et pour plus de 22 % d’entre eux, attirer des talents relève du parcours du combattant, car ils n’arrivent pas à se démarquer de la concurrence.

Plus de la moitié des recruteurs (57 %) ayant participé à cette enquête envisagent ainsi de modifier leur stratégie d’embauche.

Les candidats n’auront plus à soumettre leurs curriculum vitæ, ils passeront des tests d’évaluation techniques et des entretiens techniques.

Néanmoins, près de la moitié des entreprises européennes questionnées sur ce sujet ont déclaré ne pas être favorable à l’abandon du CV.