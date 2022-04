Forspoken : une nouvelle vidéo de 10 minutes de gameplay

Square-Enix continue de faire la promotion de son prochain gros titre à sortir : Forspoken.

Initialement prévu pour une sortie le 24 mai prochain sur PC et PS5, le jeu a récemment été reporté pour une sortie désormais fixée au 11 octobre. L'éditeur souhaite laisse plus de temps aux développeurs pour peaufiner le titre et délivrer la meilleure expérience possible aux joueurs.

Une nouvelle vidéo de gameplay, en 4K, vient d'être partagée pour permettre de constater à nouveau la dynamique des combats qui s'annoncent particulièrement rapides et musclés. Le joueur pourra ainsi enchainer les coups et pouvoirs magiques tirés des différents éléments.

Le jeu tournera sur Luminous Engine, puisqu'il est développé par le studio Luminous Production. Très peu connu, le moteur semble toutefois réussir à proposer des graphismes de haut vol tout en conservant un framerate élevé et une foule d'animations et jeux de lumière.