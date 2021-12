Forspoken se dévoile dans 4 minutes de gameplay en 4K

Forspoken se dévoile un peu plus à travers 4 minutes de gameplay en 4K

C'est une des grosses sorties de l'année 2022 qui se dévoile dans une nouvelle vidéo qui présente 4 minutes de gameplay.

Forspoken, l'action-RPG héritier des plus grands épisodes de Final Fantasy dévelopé par Luminous Productions dévoile ainsi une partie de ses mécaniques et continue de nous séduire par ses décors somptueux et des graphismes alléchants.

On découvre également les menus du jeu, particulièrement réussis ainsi qu'une carte en 3D qui facilitera le repérage, notamment au coeur de la ville d'Athia, particulièrement dense.

La progression s'annonce également rapide et très jouissive en misant sur des déplacements spectaculaires.

Forspoken est attendu le 24 mai 2022 sur PS5 et PC, le titre fera partie des premiers jeux à souhaiter imposer la nouvelle tarification appelée par une grande partie du secteur, soit 79,99€. Autant dire qu'à ce prix, aucun raté façon Cyberpunk 2077 ne sera toléré par les joueurs.