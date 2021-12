Fortnite : le chapitre 3 se dévoile

Ce Week-End signait "La Fin" de Fortnite, un événement qui visait à clôturer le chapitre 2 du titre. Epic Games se tourne ainsi vers le Chapitre 3 de son titre fétiche et dévoile une première bande-annonce baptisée "Retournement".

La bande-annonce présente ainsi rapidement la nouvelle île qui sera le nouveau terrain de jeu des fans, avec le retour de certains lieux déjà connus comme les Tilted Towers. Le titre profite de l'apparition de quelques skins et partenariats, notamment avec Spider-Man et une zone exclusive avec le quartier du Daily Bugle.

Des skins de la franchise Gears of War sont également prévus tout comme de nouveaux éléments. On peut déjà citer la "fontaine à slurp", un objet permettant de s'asperger une petite zone en contenu revigorant afin de soigner une équipe complète, ou encore un camp mobile qui permet d'améliorer ses armes contre de l'argent et de conserver ses armes d'une partie à l'autre.