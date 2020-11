Fortnite sera bien disponible au lancement des PS5 et Xbox Series X/S

Epic Games ne souhaite pas perdre de temps et confirme ainsi que Fortnite sera bien déployé sur PS5 et Xbox Series dès la disponibilité des deux machines. L'éditeur a planché sur la version next gen de son titre et livre même quelques détails concernant les améliorations sur lesquelles il faudra compter.

Le titre sera donc proposé en 4K à 60 images par seconde sur les nouvelles machines, les temps de chargement seront réduits et on devrait compter sur un nouveau moteur physique plus performant avec de nouveaux effets de lumière, fumée, liquides et autres conditions météo.

Sur PS5, Epic annonce avoir travaillé plus spécialement sur le retour haptique proposé par le contrôleur DualSense. Bien entendu les joueurs pourront reprendre leur progression entamée sur les autres plateformes.

Notons que sur Xbox Series S, il faudra se contenter du 1080p à 60 images par seconde, mais que cela vaudra également pour le split screen. Enfin, sur PS5 on devrait pouvoir directement lancer un salon Battle Royale sans même lancer le jeu, directement depuis l'écran d'accueil de la console...

Fortnite est attendu le 10 novembre sur Xbox Series et le 12 novembre sur PS5.