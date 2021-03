Fortnite : Epic Games lance une nouvelle plainte contre Apple

En juillet dernier, Epic Games lançait une première offensive à l'encontre d'Apple qui venait d'évincer Fortnite de l'Apple Store. La marque expliquait ainsi qu'Epic Games contournait les CGU de sa plateforme en proposant son propre marché de contenu au sein du jeu qui échappait bien sûr aux taxes imposées par Apple.

Alors que le procès n'a pas encore débuté, Epic Games jette un peu plus d'huile sur le feu et ajoute une nouvelle plainte au dossier. L'éditeur a ainsi déposé une plainte au CMA (Competition and Markets Authority) au Royaume-Uni afin d'enquêter sur l'attitude anticoncurrentielle d'Apple sur le marché. Selon Epic Games, les conditions d'utilisation d'Apple sont en violation du Competition Act de 1998.

Epic Games soigne sa communication en rappelant ne pas souhaiter de dommages et intérêts dans l'affaire, mais se présente en chevalier blanc prenant la défense de tout un secteur. Pour Epic, il s'agit de mettre fin au monopole d'Apple pour aboutir à un marché plus accessible aux développeurs et plus juste envers les créateurs de contenu.