Fortnite lève plus de 50 millions de dollars pour l'Ukraine en 3 jours

Via son jeu Fortnite, Epic Games a lancé une levée de fonds à destination de l'aide humanitaire en Ukraine et récolte des sommes astronomiques.

Epic Games a tenu à montrer son soutien à l'Ukraine et à soutenir les populations en temps de guerre. C'est ainsi que le créateur de Fortnite a organisé une levée de fonds sur son jeu depuis le 22 mars dernier.

En quelques jours, ce sont ainsi plus de 50 millions de dollars qui ont été levés et qui partiront vers diverses associations caritatives. L'éditeur a décidé de reverser l'intégralité de l'argent généré par Fortnite entre le 20 mars et le 3 avril à l'aide humanitaire.

Du côté des joueurs, il n'y a rien de spécial à faire, simplement continuer à jouer et dépenser dans la boutique intégrée au jeu. L'opération a connu un sérieux coup de boost grâce au lancement de la nouvelle saison et de son pass de combat associé.

Les fonds récoltés seront renvoyés vers 4 associations : Direct Relief, Les Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (Unicef), le Programme Alimentaire Mondial, ainsi que le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

La page dédiée au projet explique par ailleurs que les fonds sont distribués à mesure qu'ils arrivent :

"

À QUELLE VITESSE EPIC ENVERRA-T-IL LES FONDS AUX ORGANISATIONS HUMANITAIRES ?

Aussi vite que possible. Nous n'attendrons pas que les fonds parviennent effectivement sur notre plateforme ou chez nos partenaires financiers, ce qui peut prendre du temps selon le mode de traitement de la transaction. Au fur et à mesure que les transactions seront signalées, nous les enregistrerons et nous enverrons les fonds aux organisations humanitaires dans les jours qui suivent."

La FAQ associée recommande également aux joueurs qui ne souhaiteraient pas que leur argent participe à l'opération de ne rien acheter sur le jeu jusqu'au 4 avril prochain.