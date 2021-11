Forza Horizon 5 s'offre le titre de jeux le mieux noté de l'année sur OpenCritic

Forza Horizon 5 est l'un des jeux les plus attendus de ce mois de novembre, il est également le jeu le mieux noté de l'année sur OpenCritic.

Attendu le 9 novembre sur Xbox one, Xbox Series et PC, Forza Horizon 5 soigne sa communication depuis plusieurs semaines et a largement dévoilé son contenu.

Et le jeu de Microsoft s'offre désormais le titre de jeux vidéo le mieux noté de l'année sur OpenCritic. Playground Games a fourni un travail colossal pour renouveler la franchise et en faire une véritable réussite qui surpasse tous les autres titres de simulation automobile.

Avec plus de 500 véhicules personnalisables, une carte ouverte gigantesque et des graphismes à couper le souffle, Forza Horizon 5 s'offre un joli score de 91 sur Metacritic et 92 sur OpenCritic. Il s'agit tout simplement du jeu le mieux noté de l'année, toutes plateformes confondues.

Rappelons que le jeu sera également disponible dès sa sortie le 9 novembre sur le service Xbox Game Pass.