Forza Horizon 5 : le patch corrige des bugs mais en amène d'autres

Un pas en avant, un pas en arrière : la dernière mise à jour de Forza Horizon 5 devait corriger plusieurs problèmes rencontrés depuis le lancement du jeu, mais elle en apporte également de nouveaux.

La dernière mise à jour de Forza Horizon 5 était très attendue des joueurs, elle visait à corriger de nombreux bugs rencontrés soit dans les parties multijoueurs, soit dans certains modes de jeu. Et si certains problèmes ont bien été résolus, il apparait que la mise à jour apporte de nouveaux problèmes.

Parmi ces derniers, on compte entre autres de nouvelles déconnexions réseau, des chargements infinis, des problèmes de synchronisation des données, la disparition du trafic en jeu, des écrans noirs lorsque l'on tente de récupérer un cadeau dans une grange, des freeze divers ou retours à l'accueil Xbox... La liste est longue et exaspère de plus en plus certains joueurs.

Playground Games a précisé mettre tout en oeuvre pour tenter de corriger l'intégralité des problèmes du titre très rapidement.