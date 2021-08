Forza Horizon 5 présente sa carte à bord d’une Toyota GR supra

Forza Horizon 5 promet de voir les choses en grand et le jeu a récemment dévoilé sa carte, annoncée comme la plus imposante depuis le lancement de la franchise.

Forza Horizon 5 continue de jouer la carte du teaser et les promesses de PlayGround Games se vérifient progressivement.

Le studio a ainsi récemment tenu un événement en streaming avec les développeurs qui présentent quelques spécificités du jeu, notamment au niveau de la personnalisation des véhicules.

Après avoir customisé une Toyota GR Supra et présenté d'incroyables détails, il était question de partir se promener sur la gigantesque carte qui plongera les joueurs dans un monde ouvert inspiré des décors mexicains.

Playground Games avait promis une carte plus imposante, et cela se confirme : la carte de Forza Horizon 5 sera 50% plus grande que celle du précédent volet installé au Royaume-Uni.

Forza Horizon 5 est attendu le 9 novembre prochain sur PC et Xbox Series.