Forza Motorsport 8 s'affiche dans deux clichés sur Xbox One

Un nouvel épisode de Forza Motorsport est actuellement en développement et le 8e volet de la franchise s'affiche déjà sur Xbox One.

C'est Turn10 qui est actuellement aux commandes du développement du prochain Forza Motorsport, qui s'appellera d'ailleurs directement comme la franchise et ne sera pas accompagné d'un quelconque numéro, même s'il s'agir du 8e opus. L'idée est de présenter ce volet comme un renouveau de la série.

Et deux clichés sont déjà en fuite sur la toile, tirés de la version Xbox One du jeu. Il y a quelques semaines, le programme Forza Insiders invitait les joueurs à s'inscrire au programme de test et certaines phases ont déjà eu lieu.

Le premier cliché présente le garage qui permettra de visualiser ses voitures et de les personnaliser tandis que la seconde présente des pilotes au bord d'une piste qui confirment l'intégration longtemps demandée des arrêts aux stands évoqués en mai l'année dernière.

La bonne nouvelle, c'est que le titre se dévoile sous Xbox One alors que Microsoft n'avait jusqu'ici évoqué que des versions Xbox Series et PC. Plus d'informations devraient être partagées par Microsoft lors de la conférence Xbox de juin prochain.