Foxar a été développée par quatre personnes, Louis Jeannin, Nicolas Caligiuri, Clémence Rougeot et Mira Skendraoui soit deux ingénieurs, une doctorante en ergonomie et une développeuse en réalité augmentée. Leur objectif est de permettre au plus grand nombre d'élèves de mieux comprendre les points abstraits du programme scolaire.

L'application vous aidera à comprendre les lois de la physique, mais aussi des mathématiques, de la géographie, de l'astronomie et de biens d'autres choses encore. Elle vous accompagnera de l'école primaire jusqu'au lycée.

Il suffit de lancer l'application, de choisir ce que vous aimeriez voir, comme l'intérieur d'un volcan, ou encore apprendre les différents volumes. Vous avez même la possibilité de voir des oeuvres d'art sans vous déplacer.

Rien de mieux qu'une video pour découvrir cette application qui sera fort utile pour l'école et pour vos enfants.