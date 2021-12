Framework Laptop: le PC portable modulaire lance ses précommandes en France

Les PC portables sont de plus en plus prisés des utilisateurs et notamment des télétravailleurs. La mobilité qu'ils proposent permet de l'utiliser tant au bureau qu'à la maison, et leur encombrement réduit fait mouche auprès des utilisateurs disposant de peu d'espace dans leur foyer.

Malheureusement, qui dit encombrement réduit dit également nécessité pour les fabricants de souder toujours plus de composants et les PC portables présentent bien souvent une capacité d'évolution ultra limitée, parallèle avec leur réparabilité. En clair, en cas de panne, c'est bien souvent tout le PC qu'il faut changer, mais ça, c'était avant le projet Frameworkd Laptop.

Cela fait des années que les constructeurs évoquent l'arrivée prochaine de PC portables dont il sera possible de faire évoluer les composants : carte mère, connecteurs, carte graphique, clavier, carte WiFi, Bluetooth, lecteur.... Sans jamais proposer quelque chose de concret ou pertinent.

FrameWork Laptop concrétise ainsi le rêve que Google avait lancé avec Project Area sans parvenir à le proposer. Le portable propose ainsi plusieurs combinaisons possibles et a obtenu un indice de réparabilité de 9,7/10 en France et 10/10 chez iFixit.

Outre la capacité à être réparé, le portable offre la possibilité d'être personnalisé à l'extrême : on peut ainsi choisir ses connecteurs un à un, la couleur des différentes pièces constituant le châssis, avec un prix d'entrée de 899€ pour le kit à assembler soi-même ou 1149€ pour le PC complet sur la base d'un CPU Intel Core i5, 256Go de stockage SSD et 8 Go de RAM.

La version la plus aboutie équipée d'un Core i7 1185G7, 32 Go de RAM et 1 To de SSD vous en coutera 2279€ mais aura le mérite d'être parfaitement adapté à vos besoins. Pour aider dans le choix des ensembles, trois configurations équilibrées sont déjà proposées, mais libre à chacun de les modifier dans les moindres recoins.

Pour l'instant, l'écran ne peut être modifié, il s'agit d'un écran de 13,5 pouces au format 3:2 en 2256x1504 pixels. Idem pour les CPU, pour l'instant seules les solutions Intel sont proposées, mais AMD devrait arriver dans le catalogue l'année prochaine.