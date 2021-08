Les Français passent 27 ans de leur vie sur Internet

À mesure qu'Internet se rend de plus en plus accessible via l'explosion du marché du smartphone, le temps que nous passons sur la toile augmente considérablement.

En marge de cette démocratisation, l'augmentation du travail en ligne et des médias ancrés dans le Net invitent les utilisateurs à passer toujours plus de temps sur Internet.

Selon une enquête menée par NordVPN, les Français passeraient ainsi plus de 56 heures par semaine sur Internet. Soit en moyenne 122 jours par an, ou 27 ans, 7 mois et 9 jours sur toute une vie.

Le chiffre est impressionnant, mais reste derrière celui de l'Espagne qui avoisine les 29 ans.

Ce temps sur Internet est principalement passé sur les réseaux sociaux : 6h et 39 minutes par semaine en moyenne. Juste derrière, on retrouve les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+ avec 6h 18 par semaine. YouTube et autres plateformes de vidéo enquillent avec 4h40 par semaine, puis la musique en streaming, la recherche en ligne et enfin les jeux.

Selon les profils, le travail en ligne représenterait également 20h55 par semaine. Face à cette augmentation du temps passé en ligne, NordVPN met en avant l'augmentation des risques liés aux usages du Net et rappelle l'intérêt de l'utilisation d'un VPN.