En France, le mot de passe le plus utilisé est...

Cela fait des années que les gestionnaires de mots de passe permettent de ne plus avoir à retenir ces derniers et que des générateurs de MDP forts sont proposés aux utilisateurs de services en ligne.

Ajoutons à cela les recommandations régulières des experts en sécurité et autres services sur la nécessité de renforcer la sécurisation de ses identifiants et mots de passe et l'on pourrait imaginer que tout le monde adopte désormais la bonne conduite en ligne...

On ne pourrait pourtant pas être plus loin du compte... ExpressVPN nous livre ainsi une infographie des mots de passe les plus populaires à travers le monde en fonction des pays. L'occasion de constater à quel point les mots de passe sont influencés par la culture et la linguistique.

Pour la France, le mot de passe le plus utilisé est ainsi "Doudou". Dans les faits, c'est très certainement AZERTY ou 123456 qui sont les mots de passe les plus usités dans l'hexagone, mais ils ont été retirés des classements afin de mettre en lumière les spécificités nationales et non universelles.

En Italie, le mot de passe le plus utilisé serait "Juventus", contre "Dinamo" pour la Croatie. Aux USA, "Iloveyou" est le plus utilisé, tandis qu'en Grande-Bretagne il s'agit d'"Ashley".