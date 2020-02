France.tv (France Télévisions) pourra diffuser des films de cinéma

Avec son service de streaming vidéo france.tv, le groupe audiovisuel public France Télévisions va pouvoir diffuser des films de cinéma en télévision de rattrapage pendant une durée maximum de sept jours.

Cette possibilité est le fruit d'un accord annoncé cette semaine et signé entre France Télévisions, les cinéastes de l'ARP (Auteurs Réalisateurs Producteurs) et le BLOC (Bureau de liaison des organisations du cinéma).

L'accord porte sur la diffusion d'au moins 250 films de cinéma par an sur les chaînes hertziennes de France Télévisions et l'exposition d'au moins 50 films en non-linaire... ou autrement dit à la demande. Pour la télévision de rattrapage sur france.tv, il s'agira de films que France Télévisions aura préfinancés.

C'est une nouveauté pour france.tv, tandis que arte.tv propose déjà depuis plusieurs années des films coproduits sur sa plateforme de replay.

Très heureuse de ce nouveau partenariat avec les professionnels du cinéma. @Francetele : 1er partenaire du cinéma en clair. Ns allons tout faire pour mieux valoriser,éditorialiser et exposer le cinéma français,européen sur nos antennes linéaires et non-linéaires. ?au BLOC,l’ARP. — Delphine Ernotte (@DelphineErnotte) February 27, 2020

Le communiqué de France Télévisions ne fait pas mention du cas de la future plateforme Salto (France Télévisions, M6 et TF1). Le groupe s'est engagé à investir au moins 60 millions d'euros par an dans les " œuvres de cinéma européennes et d'expression originale française. "