Free baisse ses tarifs d'appels vers l'Ukraine

Pas de gratuité, mais des baises de tarifs de jusqu'à 46 % et 61 % pour des appels vers les mobiles en Ukraine depuis une Freebox ou un forfait mobile Free.

Pour le moment jusqu'au 30 avril 2022, Free annonce sa décision de baisser les tarifs des appels depuis la France vers l'Ukraine. Pris dans le contexte du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et avec l'offensive militaire des troupes russes, ce geste de l'opérateur concerne les abonnés Freebox et Free Mobile.

Pour les abonnés Freebox et avec un coût de mise en relation de 0,12 €, les appels vers les fixes en Ukraine passent de 0,27 € par minute à 0,21 €. Les appels vers un mobile en Ukraine passent de 0,39 € par minute à 0,21 €.

Pour les abonnés à un forfait mobile Free, y compris Série Free et le forfait à 2 €, le tarif vers les fixes et les mobiles en Ukraine est également désormais de 0,21 € par minute. Il est habituellement de 0,54 € par minute, voire 0,80 € par minute pour le forfait Série Free.

Free a décidé de baisser les tarifs des appels depuis la France vers l’Ukraine a minima jusqu’au 30 avril 2022. Plus d’informations : https://t.co/3suncOWPqg — Free (@free) February 24, 2022

Dans sa communication, Free précise que les numéros courts, spéciaux et surtaxés ne sont pas concernés. La baisse des tarifs d'appels vers l'Ukraine pourrait être éventuellement prolongée au-delà du 30 avril prochain qui est une date à minima.