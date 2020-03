Free brade ses offres Internet et Mobile sur Veepee

L'opérateur Free vient de lancer deux offres à prix cassé sur la plateforme de vente privée Veepee.

Free continue de brader ses offres Freebox sur le site de ventes privées Veepee. Et actuellement, ce sont deux offres qui sont en cours sur la plateforme.

On peut ainsi accéder à l'offre Freebox Revolution à seulement 9,99€ par mois pendant un an, puis le prix sera de retour à son prix normal de 39,99€ par mois. Il s'agit d'une offre particulièrement intéressante compte tenu des services proposés. Rappelons que l'offre concerne aussi bien l'ADSL que la fibre optique, et qu'elle intègre l'accès à 280 chaines de télévision, la téléphonie gratuite et illimitée vers 110 destinations ainsi que l'offre TV by Canal.

Mais Free propose également une offre dans le mobile inédite pour l'opérateur.

En échange d'un abonnement d'un an minimum à son forfait à 19,99€ par mois, Free offre gratuitement un smartphone Oppo A5 version 2020. Le smartphone est habituellement facturé 199€.