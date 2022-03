Free : 20,5 millions d'abonnés fixe et mobile

Maison-mère de Free, Iliad publie ses résultats financiers pour son exercice 2021. En France, Free revendique 20,5 millions d'abonnés au 31 décembre, dont 13,6 millions dans le mobile et 6,9 millions dans le fixe.

Sur le quatrième trimestre, le nombre d'abonnés mobile a progressé de 125 000. Le forfait Free 4G / 5G illimitée représente près de 9,3 millions d'abonnés avec une progression de 210 000 abonnés sur le dernier trimestre de 2021.

Le nombre d'abonnés fixe en fibre optique atteint 3,8 millions avec une progression de 227 000 sur le quatrième trimestre. Le taux d'adoption de la fibre optique est de plus de 54 % avec 25,5 millions de prises raccordables. C'est au troisième trimestre que le nombre d'abonnés en fibre optique avait pour la première fois dépassé ceux en xDSL.

Sur le plan financier

Pour 2021 et sur l'ensemble de ses marchés (France, Italie, Pologne), le groupe Iliad publie un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros en hausse de 29 % sur un an, et vise 8 milliards d'euros de revenus en 2022. Le bénéfice net atteint 526 millions d'euros, en hausse de 25 % sur un an.

" En 2021, dans chacune de ses 3 géographies, le groupe enregistre une croissance combinée de son chiffre d'affaires, de son parc d'abonnés et de son EBITDAaL (ndlr : indicateur de rentabilité). " À noter que le chiffre d'affaires de la France est à 5,2 milliards d'euros sur 2021.

D'après le directeur général d'Iliad Thomas Reynaud, le groupe est aujourd'hui le 6e opérateur européen avec près de 42 millions d'abonnés (8,5 millions en Italie et 12,4 millions en Pologne).