Free a plus d'abonnés fibre que xDSL

Iliad (maison-mère de Free) publie aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre. En France, Free revendique 20,3 millions d'abonnés au 30 septembre 2021.

[CA T3] Le Groupe iliad enregistre ce trimestre une solide croissance de son CA (+5,9%). Dans tous les pays où il opère, le parc d’abonnés s’accroît, ce qui confirme l’attractivité de ses marques et la pertinence de sa stratégie commerciale ?https://t.co/bXsOyjsUxU pic.twitter.com/io2TNmeELB — Groupe iliad (@GroupeIliad) November 16, 2021

Dans le fixe, ce sont 6,85 millions d'abonnés avec une progression de 45 000 abonnés sur le troisième trimestre et 135 000 nouveaux abonnés nets depuis le début de l'année. La progression est de 228 000 abonnés sur la fibre optique au troisième trimestre (+743 000 depuis le début de l'année), pour un total de 3,55 millions.

À 51,7 %, le taux d'adoption de la fibre optique progresse de 14 points en un an. C'est la première fois qu'il y a davantage d'abonnés en fibre optique qu'en xDSL. Le nombre de prises raccordables pour la fibre optique atteint 24 millions (+5,8 millions sur un an).

Sur le mobile en France, Free annonce 13,5 millions d'abonnés (+140 000 sur le troisième trimestre). Ce sont plus de 9 millions d'abonnés pour le forfait 4G / 5G illimitée, avec une progression de 295 000 abonnés sur le troisième trimestre qui est présentée comme la meilleure performance commerciale depuis le premier trimestre 2018.

Depuis le début de l'année, Free Mobile a activé près de 2 000 nouveaux sites 4G et plus de 1 800 sites 5G. Le taux de couverture de la population atteint 99 % en 4G et plus de 70 % en 5G.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires en France est de 1,31 milliard d'euros (+3,3 % sur un an). Il est de 207 millions d'euros en Italie et de 401 millions d'euros en Pologne.