Free approche 21 millions d'abonnés en France

Free annonce de bons recrutements sur le mobile et le fixe en France. Avec une présence en Italie et en Pologne, le groupe Iliad souligne être dans le Top 15 des opérateurs européens pour la croissance des ventes.

Maison-mère de Free, le groupe Iliad publie ses résultats pour le deuxième trimestre 2022. En France, Free revendique 20,9 millions d'abonnés au 30 juin, dont 13,9 millions dans le mobile et plus de 7 millions dans le fixe.

Sur le deuxième trimestre, le nombre d'abonnés mobiles progresse de 120 000. Le forfait Free 4G / 5G illimitée représente près de 9,7 millions d'abonnés avec une progression de 233 000 abonnés. Le nombre d'abonnés fixes progresse de 67 000, avec 4,2 millions d'abonnés en fibre optique (+204 000 sur trois mois).

Le chiffre d'affaires trimestriel en France progresse de 7,1 % sur un an à 1,3 milliard d'euros. Sur l'ensemble de ses marchés (France, Italie, Pologne), le groupe Iliad atteint un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 11,4 % sur un an.

Iliad vend bien dans ses trois pays d'implantation

" Iliad est l'opérateur qui enregistre la plus forte croissance en Europe parmi le Top 15 des groupes Télécom ", écrit le groupe en soulignant la progression de ses ventes.

La progression des résultats est surtout portée par l'Italie où le cap des 9 millions d'abonnés mobiles a été franchi et avec 68 000 abonnés dans le fixe pour une Iliadbox lancée en début d'année. Elle a été conçue à partir de la Freebox Pop pour une offre 100 % fibre optique.

" Nous avons tous les atouts, notamment stratégiques et financiers, pour, malgré les aléas internationaux, continuer de grandir ", déclare Thomas Reynaud, le directeur général du groupe Iliad. Sur le premier semestre 2022, Iliad a amélioré sa rentabilité et a aussi creusé sa dette à plus de 10 milliards d'euros.