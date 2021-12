Free lance OQEE TV sur Android TV

Free continue de déployer l'application OQEE TV sur un maximum de plateformes : destinée aux abonnés Freebox Pop et Delta, l'application permet à ces derniers d'accéder à plus de 550 chaines de l'opérateur sur un second écran.

Finalement, l'application s'invite sous la forme d'une bêta sur Android TV. Elle s'était déjà invitée sur iOS et iPadOS cet été, désormais la plateforme devrait concerner bien plus d'utilisateurs puisque l'on retrouve Android TV sur un nombre grandissant d'écrans connectés.

L'application sert principalement aux abonnés Pop et Delta d'accéder à la TV par IP et aux bouquets souscrits chez Free sur un second écran, et ce gratuitement, sans avoir à louer un nouveau boitier player à l'opérateur. Au total, ce sont 220 chaines gratuites qui sont proposées pour un total de 550 avec les formules payantes proposées en option.

Free indique ainsi : "Avec OQEE disponible sur Android TV, les membres d'une même famille peuvent donc désormais accéder aux programmes proposés par OQEE aux abonnés Freebox Pop et Delta, en direct ou en replay, et retrouver l'ergonomie et la facilité d'usage de l'application sur les différents Android TV de leur foyer (jusqu'à deux écrans simultanément) qu'il s'agisse de télévisions ou de boitiers Android TV".

Par ailleurs, l'application OQEE permet d'accéder aux services de Replay, d'enregistrer les programmes, de prendre le contrôle du direct, d'accéder à la fonction Start-Over et de profiter de profils et suggestion personnalisés.