Free Ligue 1 : le match OM - PSG proposé gratuitement sur l'application

Abonné Free ou non, le prochain classico opposant l'OM au PSG sera proposé en clair sur l'application Free Ligue 1 avec tous les meilleurs moments en quasi-direct.

À l'occasion de la rencontre de football de Ligue 1 Uber Eats qui opposera dimanche prochain l'Olympique de Marseille (OM) au Paris Saint-Germain (PSG), Free annonce que ce classico sera proposé gratuitement pour tous sur son application Free Ligue 1 disponible sur Android et iOS.

Il s'agit pour rappel d'extraits vidéo en quasi-direct à raison de 30 minutes cumulées des meilleurs moments et faits d'une rencontre qui dure 90 minutes. Hormis sur smartphone, l'application est accessible sur TV pour les abonnés Freebox via le canal 63.

Pour les abonnés Freebox et les abonnés mobiles Forfait Free et Série Free, le flux vidéo en quasi-direct est déjà inclus et gratuit. Les abonnés aux autres opérateurs mobiles peuvent accéder aux extraits en quasi-direct des matchs pour 3,99 € par mois, sans engagement.

Une autre façon de consommer du foot

En 2018 et pour 42 millions d'euros par saison, la maison-mère de Free avait remporté les droits de diffusion d'un lot d'appel à candidatures pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024 de la Ligue 1 de football. La diffusion d'extraits des matchs en quasi-direct est la proposition phare.

L'été dernier, l'application Free Ligue 1 a bénéficié d'un nouveau design, avec également de nouvelles fonctionnalités et des contenus originaux. Elle avait été lancée à l'été 2020 et avait profité d'une offre gratuite de découverte à rallonge pour tous.

Interrogé sur Europe 1, Thomas Reynaud, le directeur général du groupe Iliad, a précisé que le quasi-direct signifie de l'ordre d'une dizaine de secondes de différé avec des extraits de 30 secondes à 1 minute. Il a indiqué que l'application a dépassé le million de téléchargements il y a deux semaines, en soulignant qu'elle permet à tout le monde de voir gratuitement tous les buts et les résumés des rencontres dès le coup de sifflet final.