Free Mobile : des forfaits 5G pour la fin de l'année

Comme les autres opérateurs, Free est prêt à se lancer dans l'enchère pour les fréquences de la 5G et disposera d'offres commerciales en fin d'année ou début 2021.

Avec un processus d'enchère pour les fréquences de la 5G en bande 3,5 GHz qui reprendra le 29 septembre, tous les opérateurs sont sur les rangs pour tenter d'obtenir des blocs supplémentaires de 10 MHz afin d'étoffer leurs ressources spectrales, ce qui permettra d'augmenter les débits et de proposer plus de services.

Free Mobile est comme les autres prêts à batailler pour ces fameux blocs et Thomas Reynaud, son directeur général, indique à franceinfo que l'opérateur saura se montrer "combatif" alors que tous les acteurs ne pourront pas atteindre la limite de 100 MHz de bande passante décidée par l'Arcep.

Il promet par ailleurs des offres commerciales 5G pour la fin de l'année ou au pire après les fêtes d'année en assurant que les clients "verront la différence" par rapport à la 4G.

Il souligne que la consommation de données mobiles augmente fortement et régulièrement et que cette situation sera plus facilement maîtrisable avec la 5G que sans, au niveau des flux comme de la consommation d'énergie nécessaire. Mais "la 5G est aussi une question de compétitivité de notre économie, de souveraineté", indique-t-il en réponse aux demandes de moratoire sur la 5G.

De son côté, Stéphane Richard, PDG d'Orange, a lui aussi affirmé que l'opérateur allait tenter de récupérer un maximum de fréquences et que les premières offres 5G commerciales arriveront en fin d'année.

