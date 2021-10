Un forfait mobile 5G avec data illimitée à moins de 10 € par mois même après un an, ça vous tente ?

Comme à son habitude Free tape souvent fort dans les offres qu’il propose. Aujourd’hui, même si ce n'est pas une nouveauté, faisons le point sur son forfait mobile 5G avec data illimitée qui peut-être obtenu à seulement 9,99 € par mois et sans engagement ! Intéressant non ?

De base, ce forfait 5G est proposé à tout un chacun au prix de 19,99 € par mois avec une enveloppe data de 150 Go. Par contre le prix baisse à 15,99 € par mois si vous êtes un abonné Freebox (ADSL ou fibre), et même à seulement 9,99 € pour les abonnés à la Freebox Pop, avec dans les deux cas de la donnée mobile 5G en illimitée.

Pour faire simple, voici un résumé de ce que propose le forfait mobile Free 5G :

150 Go d’internet en 5G / 4G+ (débit réduit au-delà) et un volume illimité pour les abonnés Freebox

en 5G / 4G+ (débit réduit au-delà) et un pour les abonnés Freebox Appels illimités vers les mobiles et fixes en France, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations.

SMS / MMS illimités en France et SMS illimités vers les DOM

25 Go à l’étranger (70 destinations) avec appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, DOM, USA, Canada, Afr. du Sud, Nlle-Zélande, Australie, Israël.

L’offre est imbattable sachant qu’en plus, le service Free Ligue vous est offert avec l’abonnement pour vous permettre de regarder les matchs de football de la Ligue 1.

Forfait mobile 5G avec data illimitée à partir de 9,99 € par mois pour les abonnés Freebox



Pour rappel, Free propose également un forfait mobile en série Free proposé à 10,99 € par mois avecr 80 Go de data, ce forfait basculant ensuite automatiquement après un an sur le forfait ci-dessus. Vous trouverez également au niveau des forfaits fibre la Freebox Revolution à 19,99 € par mois ou la Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an avec jusqu'à 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant !





Et n'hésitez pas à consulter les offres de la concurrence avec Sosh et ses forfaits 50 Go et 100 Go à 12,99 € et 15,99 € par mois, La Poste Mobile et son forfait 80 Go à 14,99 € par mois, ou encore Cdiscount et ses forfaits 5 Go et 80 Go à 3,99 € et 7,99 € par mois sans oublier RED et ses forfaits 1, 70, 100 et 130 Go à respectivement 5, 13, 15 et 19 € par mois et B&You avec ses forfaits 10, 70, 100 et 130 Go à respectivement 9,99, 12,99, 14,99 € et 18,99 € par mois.