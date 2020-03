Forfait mobile 2 € (ou 0 €) : Free double temporairement les heures d'appels

Au lieu des 2 heures d'appels par mois, le forfait mobile 2 € (ou 0 € pour les abonnés Freebox) passe à 4 heures d'appels*. Un doublement des heures d'appels mensuelles incluses dans le forfait qui est automatique à partir d'aujourd'hui et sans surcoût pour tous les abonnés.

Cette mesure est temporaire, soit jusqu'au 30 avril 2020. Elle s'inscrit dans le cadre des initiatives dites solidaires et mises en œuvre par Free depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19.

Abonnés Mobiles au Forfait 2€/ 0€ : Free continue d'accompagner ses abonnés durant la crise #Covid19 en doublant le nombre d'heures d'appels disponibles permettant ainsi à chacun de garder au maximum le contact avec ses proches !#Restezchezvoushttps://t.co/CVyTQvgD8M pic.twitter.com/ung7NjUXBm — Free (@free) March 27, 2020

Pour ce même forfait mobile 2 €, Free avait déjà fait passer la petite enveloppe de data 4G incluse de 50 Mo à 1 Go par mois en France métropolitaine, et ce toujours jusqu'à fin avril.

Récemment, le débit réduit en 4G au-delà de l'enveloppe Internet comprise a été porté en période de confinement à 1 Mbps (au lieu de 128 kbit/s) pour les forfaits mobiles 100 Go et Série Spéciale 50 Go / 60 Go de Free.

Accessoirement, les annonces de Free mettent en avant un chiffre qui était jadis rarement communiqué, à savoir qu'il y a 5 millions d'abonnés à son forfait à 0 € et 2 €, sachant qu'au 31 décembre 2019, Free a revendiqué 13,3 millions d'abonnés mobiles en France.

* Depuis la France vers la France, vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et des DOM ainsi que vers les fixes de 100 destinations à l'international.