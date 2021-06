Free Mobile ajuste son forfait 80 Go à seulement 9,99 € par mois pendant un an !

Free Mobile ajuste régulièrement soit le tarif soit la quantité de data de son forfait mobile "à bas coût" pour tenter de suivre la forte concurrence menée principalement par RED by SFR et Bouygues Télécom. Aujourd'hui vous aurez droit à 80 Go de données mobiles pour 9,99 € par mois.

L'opérateur propose ainsi son forfait Série Free avec 80 Go de données mobiles à seulement 9,99 € par mois pendant 1 an. Cette offre, sans engagement, est valable jusqu'au 29 juin 2021.

Rappelons que, contrairement à la concurrence, après le délai d'un an si vous décidez de rester abonné, vous basculerez automatiquement vers le forfait Free Mobile à 19,99 € par mois proposant 150 Go de data en 4G / 5G. Ce forfait n'ets d'aileurs facturé que 15,99 € pour les abonnés Freebox et seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop avec en prime un volume de data illimité en 4G et 5G ! Intéressant !

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte).

en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte). 80 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 10 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)

de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà) FreeWifi illimité



Le forfait Free Mobile 80 Go à seulement 9,99 euros par mois



Et du côté de la concurrence signalons de nombreuses offres avec les forfaits mobiles RED 5 Go à 5 €, 60 Go à 13 €, 100 Go à 15 € et 130 Go à 19 €, B&You de Bouygues Télcom 5 Go à 4,99 €, 60 Go à 12,99 €, 100 Go à 14,99 € et 120 Go à 19,99 € par mois, Sosh 60 Go et 100 Go à respectivement 13,99 € et 15,99 € par mois, et enfin Cdiscount avec son forfait 100 Go à 9,99 € par mois. Mais également l'offre RED Deal de RED by SFR associant un forfait 100 Go à 15 € par mois avec un iPhone 8 reconditionné offert.