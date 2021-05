Free Mobile : un inédit forfait 90 Go à seulement 9,99 € par mois pendant un an !

En proposant ce jeudi des offres ultras concurrentielles sur ses forfaits mobiles, RED by SFR a poussé tous les opérateurs à réagir. Ainsi après Bouygues Télécom suivi par Cdiscount Mobile, c'est donc Free qui a ajusté son forfait 1 an.

L'opérateur propose donc maintenant son forfait Série Free avec 90 Go de données mobiles à seulement 9,99 € par mois pendant 12 mois, et ce sans engagement. Cette offre est valable jusqu'au 18 mars 2021.

Contrairement à la concurrence, vous basculerez automatiquement après un an vers le forfait Free Mobile à 19,99 € par mois proposant 150 Go de data avec support de la 5G. Un forfait qui n'est d'ailleurs facturé que 15,99 € pour les abonnés Freebox et seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop avec un volume data illimité en 4G et 5G ! Pas mal !

Ce forfait inclut :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte).

en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte). 90 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 10 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)



Le forfait Free Mobile 90 Go à seulement 9,99 euros par mois



Et n'hésitez pas à consulter les offres de la concurrence avec 2 forfaits Cdiscount Mobile 5 Go à 3 € par mois et 100 Go à 6,99 €, les 2 forfaits mobiles 60 et 100 Go à 13,99 € et 16,99 € chez Sosh ou bien encore les forfaits mobiles 20 Go à 5 € par mois, 60 Go à 8 € et 130 Go à 12 € chez RED et les 20 Go à 4,99 €, 60 Go à 7,99 € et 140 Go à 12,99 € de Bouygues Télécom.