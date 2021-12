Free Mobile : un très intéresssant forfait mobile 90 Go à moins de 11 € par mois !

Free propose son forfait mobile Série Free avec 90 Go de données mobiles à seulement 10,99 € par mois pendant 1 an ! Il s'agit d'un forfait sans engagement et qui est disponible jusqu'au 4 janvier 2022.

Pour rappel, après un an vous basculerez automatiquement vers le forfait mobile supérieur à savoir le Free Mobile à 19,99 € par mois qui intègre 150 Go de data en 4G / 5G. Signalons que ce tarif ne sera que de 15,99 € pour les abonnés Freebox et même de seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop avec pour les deux un volume de data illimité en 4G et 5G ! Intéressant !

Ce forfait intègre :

les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte).

en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte). 90 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 10 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)

de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà) Application Free Ligue 1 avec l'accès premium inclus pour les amoureux de football de la Ligue 1



Et concernant les forfaits mobiles de la concurrence, signalons Sosh avec ses 3 forfaits 20 Go, 50 Go et 100 Go à 9,99 €, 12,99 € et 15,99 € par mois, les quatre forfaits Cdiscount Mobile 5 Go, 60 Go, 130 Go et 200 Go entre 3,99 € et 9,99 € par mois sans oublier B&You avec ses forfaits Very B&You 40, 100 et 200 Go à respectivement 9,99, 12,99 et 14,99 € par mois et les 3 forfaits mobiles BIG RED 40 Go, 100 Go et 200 Go de data à respectivement 10 €, 13 € et 15 € par mois.