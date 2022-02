Free Mobile lance un superbe forfait mobile 100 Go à moins de 9 € par mois !!!

Free Mobile propose, a priori pour la première fois, un très alléchant forfait mobile Série Free avec 100 Go de données mobiles à seulement 8,99 € par mois pendant 1 an ! Vraiment une très belle offre. Il s'agit bien entendu d'un forfait sans engagement, disponible jusqu'au 18 février 2022.

Notez bien que, après un an, vous basculerez automatiquement vers le forfait mobile Free Mobile à 19,99 € par mois qui intègre 210 Go de données mobiles en 4G et 5G. Ce tarif ne sera d'ailleurs que de 15,99 € pour les abonnés Freebox et même de seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop avec pour les deux un volume de data illimité en 4G et 5G ! Conclusion, pendant la première année ou même après, ce forfait est et restera extrêmement intéressant.

Ce forfait intègre :

les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte).

en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte). 100 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 10 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)

de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà) l'application Free Ligue 1 avec l'accès premium inclus pour les amoureux de football de la Ligue 1



Et concernant la concurrence signalons les offres de Sosh avec ses 3 forfaits 40 Go, 50 Go et 100 Go à 10,99 €, 12,99 € et 15,99 € par mois, de Cdiscount et ses 3 forfaits de 8 à 100 Go pour de 3,99 € à 8,99 € sans oublier bien entendu RED avec ses 3 forfaits BIG RED 5 Go, 100 Go et 200 Go à respectivement 5 €, 10 € et 12 € par mois et Bouygues Télécom avec ses Very B&You 5 Go, 100 Go et 200 Go à respectivement 4,99 €, 9,99 € et 11,99 € par mois.