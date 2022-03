Free prépare un forfait mobile pour les réfugiés ukrainiens

Au moins jusqu'à la proche fin de ce mois de mars, Free propose la gratuité des appels et des SMS depuis la France métropolitaine vers l'Ukraine, ainsi qu'en itinérance à l'intérieur de l'Ukraine.

Pour les abonnés à un forfait mobile Free (Forfait Free, 2 € et Série Free), il s'agit de la gratuité des appels vers les fixes et mobiles et SMS depuis la France métropolitaine vers l'Ukraine. Depuis l'Ukraine, c'est la gratuité des appels (reçus et émis) et SMS vers l'Ukraine, la France ou le reste du monde.

Pour les abonnés Freebox et sur l'ensemble des forfaits Freebox, la gratuité s'applique aux appels vers les fixes et mobiles en Ukraine, et sans aucun frais de mise en relation.

Directeur général du groupe Iliad (maison-mère de Free), Thomas Reynaud a annoncé sur Radio Classique la semaine dernière que Free est en train de préparer un forfait mobile à destination des réfugiés ukrainiens en France. Il n'est toutefois pas entré dans les détails.

Des cartes SIM distribuées gratuitement en Pologne

Iliad est actif en Pologne via une filiale Play et y a renforcé sa présence avec le rachat du câblo-opérateur UPC Poland.

Le dirigeant d'Iliad a indiqué qu'au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine, des équipes présentes en Pologne et dans les principaux centres d'accueil ont proposé gratuitement des cartes SIM aux Ukrainiens arrivant dans le pays.

Thomas Reynaud a donné le chiffre de 400 000 cartes SIM distribuées à des réfugiés ukrainiens en Pologne pour leur permettre de communiquer de manière illimitée et gratuite vers l'Ukraine.