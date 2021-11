Free : une nouvelle offre mobile en vente sur Veepee

Une nouvelle fois, Free va proposer une offre spéciale dont le lancement est prévu ce soir à partir de 19h sur la plateforme Veepee de ventes évènementielles. Il n'est pas fait mystère que la proposition portera sur une offre mobile avec donc l'ambition de donner un coup de fouet au recrutement d'abonnés mobiles.

En septembre dernier, Free avait proposé via Veepee une série spéciale Free avec 50 Go à 8,99 € par mois et un étiquetage de prix garanti à vie. À voir si une même formule sans condition de durée et sans engagement sera appliquée ce soir.

Dans l'absolu, l'offre sera réservée aux membres Veepee, à l'exclusion de ceux ayant déjà bénéficié d'une offre promotionnelle Free Veepee au cours des 13 derniers mois et ayant résilié leur ligne dans les 30 jours précédents une souscription.

Rappelons qu'actuellement et pour le moment jusqu'au 16 novembre, Free affiche une série Free 80 Go à 10,99 € par mois pendant un an, puis Forfait Free 5G à 19,99 € par mois. Par ailleurs, il est à souligner que le Black Friday approche, avec des promotions qui devraient aussi être de la partie du côté des forfaits mobiles.