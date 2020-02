Free : le forfait mobile 100 Go avec un Redmi Note 8T by Xiaomi offert

Free est de retour en vente privée sur Veepee pour y proposer son forfait mobile 100 Go accompagné d'un smartphone offert.

Pas de ristourne spectaculaire sur le forfait mobile haut de gamme de Free avec appels, SMS et MMS illimités, 100 Go de data (4G/4G+ et 3G), 25 Go depuis plus de 70 destinations pour l'itinérance. Il s'agit du prix standard de 19,99 € par mois (ou 15,99 € par mois pour les abonnés Freebox).

L'intérêt sera donc le smartphone qui est un Redmi Note 8T by Xiaomi (voir notre test). Annoncé en France fin 2019, cet appareil dans l'entrée / moyen de gamme est considéré comme le successeur du Redmi Note 7.

Il reprend un capteur photo de 48 mégapixels à l'arrière, mais associé à trois autres modules. Équipé d'un SoC Snapdragon 665, il dispose de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Son écran LCD de 6,3 pouces est FHD+.

D'une valeur de 199 €, le Redmi Note 8T embarque une batterie de 4000 mAh. Il profite d'un module NFC et sa compatibilité 4G couvre notamment la bande 700 MHz chère à Free Mobile.

Réservée aux membres Veepee et nouveaux abonnés Free Mobile, la proposition est avec engagement de 24 mois et la carte SIM est facturée 10 €. L'offre est pour le moment valable jusqu'au 26 février à 6h.

En matière de smartphones Xiaomi et Redmi, vous pouvez consulter notre bon plan où figure par exemple le Redmi Note 8 Pro (SoC Helio G90T, 6 + 64 Go, quadruple capteur photo avec module principal de 64 mégapixels) à 198,51 €.