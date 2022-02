Free active la VoWiFi pour les appels Wi-Fi sur mobile

Après l'activation du service de VoLTE (Voice over LTE ; Voice over Long Term Evolution) fin 2021, Free Mobile passe à l'activation de la VoWiFi (Voice over WiFi) pour donc permettre de communiquer avec le mobile (appels et SMS) via à un accès Wi-Fi. Deux possibilités pour lesquelles Free Mobile était en retard par rapport aux autres opérateurs.

Pour bénéficier de cette option des appels Wi-Fi, Free indique qu'il faut disposer d'un forfait 5G (ou autrement dit son forfait haut de gamme), activer le service sur la ligne et activer l'option dédiée sur le smartphone. Le cas échéant, le terminal peut transférer les appels via le réseau Wi-Fi environnant ou le réseau de l'opérateur. Cela dépendra notamment de la puissance du signal.

Un trafic qui n'est pas négligeable

Le gendarme des télécoms Arcep souligne que la VoWiFi permet d'améliorer la couverture mobile dans les bâtiments, et que les appels Wi-Fi sont traités comme des appels sur le réseau mobile de l'opérateur. Avant la VoWiFi, la solution proposée par Free dans le cadre de ses obligations reposait sur une offre femtocell.

Free précise une activation par défaut du service pour les forfaits 5G depuis novembre 2021. Avec un abonnement antérieur, l'activation du service sur une ligne nécessite l'envoi de " volte " au 1337. L'opérateur ajoute par ailleurs travailler avec Samsung et d'autres fabricants pour des mises à jour sur les smartphones n'ayant pas le service disponible.

Nous travaillons activement avec Samsung et les autres constructeurs afin de proposer rapidement des mises à jour sur les téléphones qui n'ont pas le service VoWifi Free disponible aujourd'hui.

Un planning de mises à jour vous sera communiqué prochainement. — Free 1337 (@Free_1337) February 15, 2022

D'après l'Arcep (PDF), le trafic de téléphonie mobile réalisé en voix sur Wi-Fi représentait 3,2 % du trafic mobile total au troisième trimestre 2021, soit près de 1,6 milliard de minutes.