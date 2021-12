Free offre 6 mois d'abonnement à Disney + à certains de ses abonnés

Voilà qui s'annonce particulièrement intéressant à l'approche des vacances de Noel : Free a annoncé offrir 6 mois d'accès gratuit à la plateforme Disney + à une partie de ses abonnés.

Pour profiter de l'offre, il faut être abonné aux formules Freebox Pop, Mini 4K, Delta ou One. L'offre est toutefois limitée dans le temps puisqu'il faudra aller activer l'option dans son espace client avant le 31 décembre 2021.

Ce type d'offre avait déjà été proposée par le passé, et ne sera pas accessible aux clients en ayant déjà profité.

Free indique ainsi offrir 6 mois d'accès à Disney + auprès "des abonnés Freebox mini 4K, Freebox Pop, Freebox Delta et Freebox One qui ne sont pas déjà abonnés Disney+, sous réserve d’activation du service dans un délai de deux mois à compter de l’activation de la ligne. Disponible en France métropolitaine, sur TV et PC/Mac depuis www.disneyplus.com ou sur tablette et smartphone via l’application Disney+. Création d’un compte auprès de Disney+ nécessaire. Voir conditions sur www.disneyplus.com. ©2021 Disney et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La résiliation prendra effet à la fin de la période de facturation en cours.”

Malheureusement, si vous êtes sur Freebox Revolution, l'offre ne vous sera pas proposée, puisque Disney + n'est pas directement accessible depuis la box.

Pour activer l'option, il suffit de se rendre dans son espace client, l'offre étant affichée directement au niveau du tableau de bord. On peut également la retrouver dans la partie "Télévision" de l'espace. En dernier recours, il convient d'accéder à la section Video à la demande directement depuis son boitier TV et de vérifier que l'option de 6 mois gratuits est bien proposée.