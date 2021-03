Freebox Pro : Free se lance à sa manière sur le marché des entreprises

Avec la Freebox Pro et une tarification agressive, Free fait officiellement son entrée sur le marché des entreprises. Et sans oublier le forfait mobile.

Avec Free Pro, Free s'attaque aujourd'hui au marché des entreprises. C'est l'officialisation d'une offre évoquée de longue date qui s'articule autour d'une Freebox Pro uniquement dédiée à la fibre optique et d'une proposition tarifaire dont Free a le secret… forfait mobile inclus.



Comme la Freebox Delta, la Freebox Pro intègre la technologie 10G EPON et Free évoque un débit de jusqu'à 7 Gbps en réception (débit descendant) et 1 Gbps en émission (débit montant). Toutefois, Free précise un réseau distinct du réseau grand public. Pour la latence, l'opérateur vante des centaines d'accords d'interconnexion.

La Freebox Pro propose du Wi-Fi 5 tri-bande (AC4400 avec fonction MU-MIMO) avec protocole de chiffrement WPA3. Promis facile à paramétrer (QR Code pour la connexion d'appareils mobiles), il profite d'un réseau Wi-Fi invité qui est isolé du réseau interne de l'entreprise. Pour la couverture, l'offre Free Pro est avec un ou plusieurs répéteurs.



Pour la fiabilité et la disponibilité de la connexion, la Freebox Pro est fournie avec deux connexions distinctes. En plus de la connexion FTTH, il y a ainsi un backup 4G via un modem externe. Le cas échéant, il sera en mesure d'assurer la continuité en cas de dysfonctionnement avec une bascule automatique. En outre, il est possible de raccorder un second accès de la Freebox Pro à une connectivité xDSL ou fibre déjà existante.

En présentant la Freebox Pro, Free souligne également un module d'intelligence artificielle intégré et connecté pour du diagnostic automatique en permanence, une fonctionnalité NAS avec intégration de deux emplacements pour des disques durs ou SSD de 2,5 pouces (disque dur 1 To inclus), chiffrement des données et synchronisation des données dans le cloud (200 Go), un pare-feu de nouvelle génération de classe entreprise, une fonctionnalité VPN pour le télétravail.

Free Pro bouscule les prix sans oublier le mobile

Fabriquée avec des matériaux durcis pour résister aux divers environnements industriels, la Freebox Pro est " rackable " dans une armoire de 19 pouces. En matière de support client, il est évidemment totalement dédié aux entreprises et entièrement localisé en France. Free Pro s'engage à répondre à toutes les questions en moins de 8 heures, et ce 7j/7 (de 8h à 20h).

L'offre Free Pro est lancée à 49,99 € par mois (et 39,99 € par mois la première année ; prix H.T.) avec toujours une politique sans engagement chère à Free. Elle comprend deux lignes avec les appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine, DOM, Canada, Chine, USA et vers les fixes de plus de 100 destinations. Mais l'offre Free Pro… c'est également un forfait mobile inclus avec la Freebox Pro.

Il est question de 150 Go en 5G / 4G+ en France, 25 Go à l'étranger (plus de 70 destinations), appels illimités en France et à l'international (vers les fixes de 100 destinations) et gestion de flotte. Le cas échéant, d'autres lignes mobiles supplémentaires peuvent être ajoutées à raison de 9,99 € par mois (H.T.) et toujours sans engagement. Le forfait mobile Free Pro est par ailleurs à 19,99 € (H.T.) par mois sans la Freebox Pro.

L'offre Free Pro est d'ores et déjà disponible sur pro.free.fr ou par téléphone au 1043. Gage aux entreprises de faire attention aux petits détails de l'offre pour identifier ce qui correspond le mieux à leurs besoins.