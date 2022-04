Free : trois mois d'abonnement fibre offerts avec la Freebox Révolution et deux services

Sur la plateforme de vente privée Veepee, Free propose l'abonnement Freebox Révolution avec TV by Canal au tarif de 19,99 € par mois pendant un an avec les trois premiers mois d'abonnement offerts et avec un engagement d'un an. Vous profitez aussi de Canal+ Series pendant 12 mois et de tous les services d'Amazon Prime pendant 6 mois.

Vous profitez aussi de 100 € remboursés sur vos frais de résiliation et des mois d'abonnement restant facturé par votre ancien opérateur. Il y aura tout de même des frais d'activation de 49 €. Après une année d'abonnement, l'offre passe à 39,99 € par mois. De plus, l'offre vous donne accès à de super prix sur les offres Free Mobile avec des prix allant de 0 à 15,99 € en illimité.

Faisons un petit résumé de ce comprend l'offre internet Freebox Révolution chez Veepe :

Eligible Fibre, ADSL, SDSL

1 Gb/s en descendant et 600 Mb/s en montant

en descendant et 600 Mb/s en montant La TV by Canal avec 60 chaînes pour toute la famille, Canal+ Séries pendant 12 mois, Prime Video pendant 6 mois

Disque dur de 250 Go , lecteur Blu-ray





Appels illimités vers les fixes et 110 destinations et illimités vers mobiles France et DOM

vers les fixes et 110 destinations et illimités vers mobiles France et DOM Appels illimités vers les portables



Freebox Révolution à 19,99 € par mois avec trois mois offerts

Et n'oubliez pas de consulter les offres de la concurrence avec Sosh à seulement 14,99 € par mois pendant un an sans engagement avec 300 Mbps en upload et download, RED by SFR avec son offre à 23 € par mois pour un débit de 1 Gbps en téléchargement et 500 Mbps en envoi et 1 mois offert ou enfin Bouygues Télécom avec deux mois d'abonnement offerts sur ses offres fibre Bbox fit à 15,99 €, Bbox must à 22,99 € et Bbox ultym à 28,99 €.