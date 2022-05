Guerre en Ukraine : Free prolonge la gratuité des appels

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, Free prolonge une nouvelle fois pour ses abonnés la gratuité des appels et SMS depuis et vers l'Ukraine.

Fin février, Free avait annoncé pour ses abonnés la gratuité des appels et des SMS depuis la France métropolitaine vers l'Ukraine, et en itinérance à l'intérieur de l'Ukraine. Une initiative qui devait durer au moins jusqu'au 31 mars.

Déjà reconduite jusqu'au 30 avril, cette opération est une nouvelle fois prolongée et cette fois-ci jusqu'au 31 mai 2022 au moins. Pour rappel, cela concerne les abonnés à un forfait mobile Free (Forfait Free, 2 € et Série Free) et les abonnés Freebox pour l'ensemble des forfaits Freebox.

Pour les abonnés à un forfait mobile, Free détaille la gratuité des appels vers les fixes et mobiles et SMS depuis la France métropolitaine vers l'Ukraine. Depuis l'Ukraine, c'est la gratuité des appels (reçus et émis) et SMS vers l'Ukraine, la France ou le reste du monde.

Pour les abonnés Freebox, c'est la gratuité des appels vers les fixes et mobiles en Ukraine, et sans aucun frais de mise en relation.

D'autres opérateurs ont aussi fait un geste comme par exemple Orange avec la gratuité des appels internationaux, SMS et MMS émis depuis les mobiles Orange et Sosh en France Métropolitaine vers les numéros fixes et mobiles ukrainiens.

Orange avait prolongé cette gratuité jusqu'au 29 avril, mais n'a pas communiqué pour le moment sur une nouvelle prolongation.