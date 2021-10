Freebox Delta : un débit de 8 Gbit/s avec Amazon Prime et Netflix inclus pour moins de 40 € par mois !

La course à la meilleure offre permet aux abonnés de profiter de super bons plans. Et le mélange de technologies offre des box de plus en plus performantes comme la Freebox Delta de l'opérateur Free.

Free possède la technologie fibre la plus rapide au monde. Avec la technologie Fibre 10G EPON, le Server Freebox Delta vous offre une connexion d'une rapidité et d'une puissance sans précédent.

Pour faire simple, vous profitez d'un débit descendant jusqu'à 8 Gbps et d'un montant maximum de 700 Mbps soit 400 fois plus rapide que l'ADSL. De plus, la box vous permet de combiner l'ADSL et la 4G (250 Go, débit réduit au-delà) afin de booster votre connexion internet. Autre avantage, la Freebox Delta est dotée de 3 bandes WiFi qui offrent une connexion stable et rapide. Pour finir, la Freebox Delta est équipée du processeur Quad-Core ARMv8 et d’un serveur NAS offrant la possibilité d’y loger 4 disques durs.

L'offre Freebox Delta est au tarif de 39,99 € par mois pendant 12 mois puis 49,99 €.

L’offre internet, qui est déjà très intéressante, ne s’arrête pas là, car l'abonnement inclut également une énorme offre TV / VOD avec la TV by CANAL, Disney+ avec 6 mois offerts, le forfait Essentiel de Netflix et Prime Vidéo inclus, mais aussi Canal+ Séries pendant 12 mois. Sacrée affaire pour ce tarif !

L'offre Freebox Delta est au tarif de 39,99 € par mois pendant 12 mois puis 49,99 €.

A noter que Free propose également une offre ultra intéressante depuis hier sur son offre Freebox Mini 4K qui est affichée à seulement 9,99 € par mois la première année au lieu de 15,99 €, puis 34,99 € ensuite. A vous la fibre jusqu’à 1Gbit/s en téléchargement et 600 Mbit/s en émission avec ligne téléphonique et 220 chaines de télévision.



Vous trouvez également d'autres offres chez la concurrence, comme par exemple SFR et son forfait Série Limitée SFR Fibre à seulement 10 € par mois, RED et son offre complète Gibagit à 22 € par mois avec 1 mois offert, Bouygues Telecom qui propose quatre forfaits fibres en promotion à partir de 9,99 € par mois, Orange avec son offre Livebox Fibre à partir de 24,99 € par mois ou encore Sosh avec la boite Sosh à 19,99 € par mois pendant un an.