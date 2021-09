Freebox Delta : l'abonnement internet avec Netflix, Disney+, Prime Vidéo et Canal+ à moins de 40 € par mois !

Free fait fort pour cette rentrée 2021. Après hier soir un forfait mobile très concurrentiel proposé en vente privée, l’opérateur vient de lancer son offre d'accès internet Freebox Delta à 39,99 € par mois pendant un an puis 49,99 € / mois ensuite avec comme particularité une offre TV et VOD ultra complète.

L’offre est éligible avec l’ADSL ou la fibre et permet d’accéder à un débit maximal de 8 Gbits en descendant et 700 Mbps en montant. Vous profitez aussi des appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers plus de 110 pays, de 260 chaînes de TV et de nombreux services de streaming.

L’offre internet, déjà très intéressante, ne s’arrête pas là car l'abonnement inclut également une offre TV / VOD "absolues" avec la TV by CANAL, le forfait Essentiel de Netflix et Prime Vidéo inclus, mais également Canal+ séries pendant 12 mois et Disney+ avec 6 mois offerts. Royal pour moins de 40 euros par mois !!

Pour rappel, la Freebox Delta est équipée du processeur Quad-Core ARMv8 et d’un serveur NAS offrant la possibilité d’y loger 4 disques durs. De plus, vous pouvez aussi profiter d’un répéteur inclus dans l’offre qui permet d’étendre la portée de votre réseau WiFi.

Pour ceux qui seront en ADSL, la box peut être boostée par la une connexion 4G, qui lors de ralentissements du débit prendra le relais avec 250 Go inclus. Cela permet de bénéficier d'un débit moyen en France de 53 Mbits vs maximum 20 Mbits pour une ADSL classique.

Découvrez la Freebox Delta à 39,99 € par mois pendant un an puis 49,99 € par mois avec son offre VOD de très haut niveau



Vous trouverez également d'autres offres chez la concurrence, comme par exemple chez la maison mère de RED à savoir SFR et son forfait Série Limitée SFR Fibre à seulement 10 € par mois, Bouygues Telecom qui propose quatre forfaits fibres en promotion à partir de 9,99 € par mois, Orange avec son offre exclue Livebox Fibre à partir de 24,99 € par mois et Sosh avec la boite Sosh à 14,99 € par mois pendant un an.